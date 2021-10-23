Бывшего сотрудника минсельхоза на Алтае задержали за взятку

36-летнего жителя Горно-Алтайска, специалиста отдела министерства сельского хозяйства Республики Алтай, задержали за получение взятки в крупном размере, сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, в феврале главный специалист отдела по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники минсельхоза Республики Алтай лично путем безналичного перевода на банковский счет получил взятку в сумме 200 тыс. рублей.

Эти деньги предназначались за совершение им заведомо незаконных действий по государственной регистрации утилизированной самоходной машины.

«Преступление выявлено благодаря грамотно спланированной совместной работе следователей регионального следственного управления и сотрудников УФСБ России по Республике Алтай», — добавили в СК.

С задержанным работают следователи, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.