Бийского мастера обманули на крупную сумму

Мастера по установке дверей обманули мошенники на 20 тыс. рублей в Бийске. Об этом сообщает « Бийский рабочий ».

39-летний монтажник получил заказ на установку дверей. Сначала все было стандартно: попросили приехать на объект, произвести замеры и обсудить стоимость работ.

Однако, когда мужчина был уже на пути к клиенту, его попросили оказать услугу: приобрести алкоголь для гостей и пополнить счета мобильных телефонов. А за потраченное время и беспокойство, звонивший обещал доплатить сверху.

Пострадавший поверил и перевел 20 тыс. рублей.

Но когда он прибыл по указанному адресу, то клиент пропал. Денег ему, соответственно, никто не перевел. В итоге мастер написал заявление в полицию.