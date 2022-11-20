Более полкилограмма наркотических веществ изъяли у жителя Алтайского края

Полиция изъяла у молодого человека 100 свертков с запрещенными веществами. Подозреваемый хотел распространять их посредством «закладок».
Также на своей съемной квартире фигурант дела хранил еще 300 грамм наркотиков, которые тоже изъяли. В общей сумме полиция обнаружила более полкилограмма наркотических средств.
Сотрудники установили, что задержанный нигде не работает и не учится. Вместо этого он промышлял незаконным наркотическим бизнесом с августа 2022 года. Запрещенные вещества он приобретал в нелегальном интернет-магазине.
По предварительным данным, молодой человек распространял наркотические средства на территории Барнаула, а также в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске и Первомайском районе.
«Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 5 ст. 228.1 УК РФ „Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере“», — сообщили в ведомстве.