20 ноября
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Происшествия

Более полкилограмма наркотических веществ изъяли у жителя Алтайского края

Полиция задержала 22-летнего жителя Новоалтайска, который собирался распространять наркотики синтетического содержания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайском краю.

Более полкилограмма наркотических веществ изъяли у жителя Алтайского края
Более полкилограмма наркотических веществ изъяли у жителя Алтайского края
ГУ МВД по Алтайскому краю

Полиция изъяла у молодого человека 100 свертков с запрещенными веществами. Подозреваемый хотел распространять их посредством «закладок».

Также на своей съемной квартире фигурант дела хранил еще 300 грамм наркотиков, которые тоже изъяли. В общей сумме полиция обнаружила более полкилограмма наркотических средств.

Сотрудники установили, что задержанный нигде не работает и не учится. Вместо этого он промышлял незаконным наркотическим бизнесом с августа 2022 года. Запрещенные вещества он приобретал в нелегальном интернет-магазине.

По предварительным данным, молодой человек распространял наркотические средства на территории Барнаула, а также в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске и Первомайском районе.

«Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 5 ст. 228.1 УК РФ „Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере“», — сообщили в ведомстве.

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