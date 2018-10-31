Члены экипажа рассказали, как произошло ЧП на плавдоке и «Адмирале Кузнецове»

Члены экипажа плавдока рассказали подробности ЧП, случившегося в ночь на 30 октября в Росляково Мурманской области.

Авария произошла на нижней палубе.

Рассказывает очевидец

«На доке всего две „башни“ — как мы их называли. Одна жилая, другая — рабочая. На каждой башне есть кран грузоподъемностью 50 тонн. Высота „башен“ дока — 36 метров. В жилой башне по непонятным причинам произошла пробоина и подтопление, отчего она стала погружаться в воду. При этом оба башенных крана упали: один в воду, другой — непосредственно на корпус корабля „Адмирал Кузнецов“. С него уже были сняты некоторые винты для ремонта», — цитирует «Вечерняя Москва» одного из рабочих, находившихся этой ночью на смене.

Собирался уехать из Мурманска

Водолазы продолжают поиски начальника смены дизелистов плавучего дока ПД-50 Виктора Проценко. Он числится пропавшим без вести. Шансов найти его в ледяной воде Кольского залива живым нет. Пропавший без вести Виктор Проценко (1960 г.р.) собирался перебраться из Мурманска в Санкт-Петербург.

Эвакуация людей и Васьки

От удара несколько матросов упало в воду — их забрал военный катер.

Всего с плавучего дока эвакуировано было 66 человек и один кот по кличке Васька.

Четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения, один считается пропавшим без вести.

Водолазы

Водолазы провели один спуск для осмотра затонувшего в Росляково плавдока ПД-50. Сооружение находится на глубинах от 7 до 30 метров, температура воды составляет +3 градуса, пишет «Мурманский вестник». Это осложняет работу водолазов, сообщил председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев.

Видео после затопления

Док полностью затонул, а «Адмирал Кузнецов» получил повреждения кормы и палубной взлетной площадки. На ней образовалась дыра размером 4 на 5 метров.

Опубликовано короткое видео, на котором видны повреждения судоремонтного плавучего дока.

На кадрах отчетливо видно, что на доке отсутствуют два башенных крана, которые находились на его бортах. Один из них во время аварии упал в воду и утонул, другой свалился на палубу авианосца, пишет СеверПост.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке. — ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ПД-50

ПД-50 — крупнейший плавучий док в мире. Построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. Длина дока составляет 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

Именно там ремонтируются крупнейшие надводные корабли ВМФ РФ — авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Петр Великий».

Что известно об авианосце

«Адмирал Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — тяжелый авианесущий крейсер, единственный в составе ВМФ России в своём классе. Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок; имеет также задачу поддержки десантных операций.

Назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Построен в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе.

Авианосец рассчитан штатно по проекту на базирование и обслуживание 28 самолётов и 24 вертолётов. Авиапарк палубной авиации России по самолётам и вертолётам в несколько раз больше числом возможностей авианосца по её размещению, поэтому состав авиагруппы меняется в зависимости от задач (по wiki).