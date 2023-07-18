Что известно о надводных беспилотниках, которые могли атаковать Крымский мост

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Что такое надводный беспилотник?

Надводный беспилотник представляет из себя катер без экипажа, снаряженный боевой частью. Эксперты РБК отмечают, что его фактически можно считать дроном-камикадзе, который действует в воде.

Управляют надводным БПЛА с помощью системы Starlink, но возможен и расчет маршрута по данным спутниковой навигационной системы.