6 июля
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Происшествия

Депутата Госдумы и его тещу обвиняют во взятках на более 3 млрд рублей

20 июля в 14:00 в Мосгорсуде состоится оглашение приговора по делу депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взяток (ст. 290 УК РФ) на сумму в более чем 3 млрд рублей, сообщили их адвокаты Вячеслав Плахотнюк и Людмила Айвар, пишет bfm.ru.

Зал судебных заседаний.
Зал судебных заседаний.
mos-gorsud.ru

Накануне подсудимые сказали последнее слово в судебном заседании.

Выдумка и оговор

Белоусов назвал получение им взятки наличными в сумме свыше 3 млрд рублей «выдумкой».

«Этих денег никогда не существовало. За все время моего участия в выборах и исполнения обязанностей депутата ни у меня, ни у моих родственников не было выявлено денежных средств, имущества или расходов, не соответствующих моим задекларированным официальным доходам», — сказал подсудимый.

Он считает — давшие против него показания иммигрировавшие за рубеж свидетели-взяткодатели Алексей Башаев, Константин Овчинников, а также их «теневой бухгалтер» Елена Жарская оговорили его.

По мнению Белоусова, эти люди «вступили с сотрудниками правоохранительных органов в глубоко порочную коррупционную сделку с целью самим избежать ответственности за совершенные преступления».

Подсудимый попросил суд принять «справедливое и законное решение» по делу.

Дать умереть дома

80-летняя Маргарита Бутакова попросила суд разрешить ей «умереть дома».

В ходе процесса защита заявила — женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере по месту жительства с психическим расстройством — старческой деменцией.

По мнению адвоката Людмилы Айвар, вина женщины не доказана, а назначение ей реального срока будет означать смертный приговор.

Фабула

Как следует из фабулы обвинения, на протяжении четырех лет — с 2010 по 2014 годы — Белоусов и его теща совместно с тогда еще губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем (скрылся от следствия) и руководителем московского представительства «Макфы» Андреем Чуркиным (признан пропавшим без вести) в составе организованной группы получили 3 млрд 250 млн рублей взяток.

Это были «откаты», которые платили чиновникам представители неофициального холдинга «Автобан».

Он объединял предприятия, занимавшиеся строительством и ремонтом дорог в Челябинской области.

За получение госзаказов бизнесмены делились от 10% до 20% стоимости контрактов. Взяткодателями по делу проходят бенефициары неформального холдинга, теперь уже бывший директор областного государственного предприятия «Челябинскавтодор» Константин Овчинников и бизнесмен Алексей Башаев. Помогала им «теневой бухгалтер» Елена Жарская, координировавшая финансовые потоки бизнесменов, гласят материалы дела.

По делу Белоусова Башаев, Овчинников и Жарская проходили как свидетели.

Они уехали за рубеж, прокуратура огласила их показания в суде.

Прения сторон

В ходе прений сторон 8 июня прокуратура запросила для 61-летнего Вадима Белоусова 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей, а для его 80-летней тещи Маргариты Бутаковой четыре года лишения свободы в колонии общего режима также со штрафом в 500 млн рублей.

В ходе процесса фигуранты вину отрицали.

О депутате

Белоусов — бывший совладелец ОАО «Макфа». С 2011 года он является депутатом Госдумы шестого, седьмого и восьмого созывов.

Первоначально он избрался в нижнюю палату парламента по списку «Единой России», в седьмой же и восьмой созывы он прошел как справоросс.

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