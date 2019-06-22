Директор алтайского кооператива получил реальный срок за хищение денег 32 дольщиков

Алтайский краевой суд подтвердил решение предыдущей инстанции о признании виновным в мошенничестве директора жилищно-накопительного кооператива «Наш дом» Игоря Шлафмана. Судьи двух инстанций сочли доказанным, что именно по его вине 32 человека, вложивших в кооператив деньги на покупку квартир в Бийске, остались ни с чем. Шлафман отправится в колонию.

История про доверчивость

«Мы с мужем продали свое единственное жилье и решили приобрести квартиру в новом строящемся доме», — рассказал свидетельница на суде.

Она отдала деньги лично Шлафману. Говорил директор убедительно, но не предупредил, что кооператив к тому времени уже не принимал деньги. Деньги отдали, квартиру не получили. Очередная история про доверчивость и обман.

История кооператива

Жилищный накопительный кооператив «Наш дом», руководителем которого был Игорь Шлафман, 10 лет предлагал жителям Бийска способ накопить на жилье. Представитель директора утверждал, что работа была успешной — пригорели 187 объектов недвижимости, а 96 пайщиков вышли из кооператива — и все им вернули.

Следствие назвало другие цифры: жилье купили 158 пайщикам, причем 88% квартир приобрели позже обещанного срока.

Но представитель Шлафмана предъявил и другие аргументы: пострадали лишь 32 пайщика, а в кооперативе их больше 300. Но суд аргументы об успешной работе кооператива счел неубедительными.

Новостройки. barnaul.org

История про покупки

Впрочем, в первые годы квартиры пайщикам покупались. В 2007 году Шлафман от лица кооператива заключил договор со компанией «СКД» о строительстве пятиэтажного кирпичного дома на ул. Советской, 211/5. Сдать его планировали в ноябре 2015 года.

Шлафман пообещал пайщикам, что приобретет для них квартиры в этом доме. Он широко рекламировал свой кооператив и люди несли деньги, а Шлафман ежемесячно перечислял строителю деньги из расчета 14 тыс. рублей за квадратный метр.

История про крушение

Однако строитель заявил, что ему не хватало денег, что строительство обходится дороже. Он предупреждал об этом председателя кооператива, но тот продолжал переводить недостаточные суммы. Строительство затягивалось, и застройщик продал часть квартир мэрии, которая переселяла людей из ветхого и аварийного жилья, а часть — другим людям по договорам долевого участия.

Не удивительно, что изначально уголовное дело возбудили на директора фирмы «СКД» — он был подозреваемым.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

История суда

Но затем следствие все же пришло к выводу, что мошенником был именно Шлафман. Он ввел в заблуждение и директора строительной компании, и пайщиков, а сам похитил деньги граждан. 32 «дольщика» остались ни с чем, потеряв в общей сложности 26 млн рублей.

Шлафман виновным себя не признал — сказал, что так сложились обстоятельства, он все деньги граждан перечислял в строительную компанию, а она, построив на эти деньги жилье, продала квартиры другим людям.

Между тем, по мнению суда, он нарушил требования закона «О жилищных накопительных кооперативах» к финансовой устойчивости. На деньги пайщиков он содержал личные автомобили, покупал дорогие телефоны, отдыхал на море за границей. Да и вообще — переехал к морю, так и не решив проблемы пайщиков.

Бийский городской суд еще в марте 2019 года признал его виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и в особо крупном размере (ст. 159, часть 4). Наказание — шесть лет в колонии общего режима. При этом в срок отбытия зачли время, проведенное Шлафманом в СИЗО и под домашним арестом.

4 июня Алтайский краевой суд оставил приговор в силе, несколько изменив зачет сроков под домашним арестом.