Два брата избили мужчину, чтобы отомстить за отца

Двоих юношей 20 и 22 лет обвиняют в избиении мужчины в Онгудайском районе (Республика Алтай), сообщает пресс-служба СК по региону.

Следствие установило, что преступление произошло в ночь с 7 на 8 августа 2020 года. Молодые люди решили отомстить обидчику за своего отца, которого накануне избили.

Они подкараулили жертву на улице, а затем напали на мужчину и избили его деревянным штакетником по голове. Также били ногами. Злоумышленники нанесли тяжкий вред здоровью мужчины.

Суд признал молодых людей виновными. Одному назначили 3 года лишения свободы с испытательным сроком в виду того, что на момент преступления ему не было 18 лет. Его старшему брату — 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.