17 сентября
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Происшествия

Два брата избили мужчину, чтобы отомстить за отца

Двоих юношей 20 и 22 лет обвиняют в избиении мужчины в Онгудайском районе (Республика Алтай), сообщает пресс-служба СК по региону.

Суд
Суд
СС0

Следствие установило, что преступление произошло в ночь с 7 на 8 августа 2020 года. Молодые люди решили отомстить обидчику за своего отца, которого накануне избили.

Они подкараулили жертву на улице, а затем напали на мужчину и избили его деревянным штакетником по голове. Также били ногами. Злоумышленники нанесли тяжкий вред здоровью мужчины.

Суд признал молодых людей виновными. Одному назначили 3 года лишения свободы с испытательным сроком в виду того, что на момент преступления ему не было 18 лет. Его старшему брату — 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Кроме того, с осужденных в солидарном порядке взыскан с пользу потерпевшего имущественный вред, причиненный в результате преступления в размере свыше 18 тыс. рублей, а также компенсация морального вреда в размере 500 тыс. и 400 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — уточняют в ведомстве.

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