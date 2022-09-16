Два брата избили мужчину, чтобы отомстить за отца

Следствие установило, что преступление произошло в ночь с 7 на 8 августа 2020 года. Молодые люди решили отомстить обидчику за своего отца, которого накануне избили.
Они подкараулили жертву на улице, а затем напали на мужчину и избили его деревянным штакетником по голове. Также били ногами. Злоумышленники нанесли тяжкий вред здоровью мужчины.
Суд признал молодых людей виновными. Одному назначили 3 года лишения свободы с испытательным сроком в виду того, что на момент преступления ему не было 18 лет. Его старшему брату — 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
«Кроме того, с осужденных в солидарном порядке взыскан с пользу потерпевшего имущественный вред, причиненный в результате преступления в размере свыше 18 тыс. рублей, а также компенсация морального вреда в размере 500 тыс. и 400 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — уточняют в ведомстве.