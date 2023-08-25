Две девочки впали в кому после отдыха на водоеме в Алтайском крае

Семья из четырех человек приехала на отдых на водоем - возможно, на старобелокурихинский пруд.
Мужчина решил прокатиться на гидроцикле, а к нему на тросе был закреплен надувной плот. На нем катались девочки 12 и 17 лет.
В какой-то момент при маневре тюбинг влетел в деревянный пирс. Дети получили комплексные повреждения - их госпитализировали.
Обе пострадавшие впоследствии впали в кому, сообщает "Банкфакс".
Правоохранители ведут проверку.
Ранее на Алтае утонул двухлетний ребенок - его унесло течением.