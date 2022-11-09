9 ноября
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Происшествия

Две квартиры в разных алтайских городах загорелись в одну ночь

Два пожара произошли почти одновременно в Барнауле и Бийске. Загорели квартиры в многоэтажных домах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожары в квартирах Бийска и Барнаула
Пожары в квартирах Бийска и Барнаула
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар в Барнауле

В ночь на 9 ноября поступило сообщение о пожаре в поселке Лесном города Барнаула. Загорелась квартира на втором этаже многоквартирного дома.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, квартира горела открытым пламенем. Огонь начал подбираться к крыше дома.

Спасатели оперативно эвакуировали жильцов из ближайших квартир — пламя уже охватило их двери. В одной из них оказалась пенсионерка — ее вынесли пожарные.

Благодаря им, никто не пострадал.

Площадь пожара составила 50 кв. м. С огнем боролись 40 человек личного состава и 12 единиц техники. Причину пожара устанавливают.

Пожар в Бийске

Ранним утром 9 ноября поступило сообщение о пожаре в квартире в девятиэтажном доме в Бийске.

По прибытию пожарных, огонь уже распространился на балкон. Квартира была сильно задымлена. Внутри никого не было.

Спасатели эвакуировали мужчину и женщину из соседней квартиры и еще четырех человек. Никто не пострадал.

На месте происшествия работали 23 человека личного состава и семь единиц техники.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ведомстве.

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