Две квартиры в разных алтайских городах загорелись в одну ночь

Пожар в Барнауле
В ночь на 9 ноября поступило сообщение о пожаре в поселке Лесном города Барнаула. Загорелась квартира на втором этаже многоквартирного дома.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, квартира горела открытым пламенем. Огонь начал подбираться к крыше дома.
Спасатели оперативно эвакуировали жильцов из ближайших квартир — пламя уже охватило их двери. В одной из них оказалась пенсионерка — ее вынесли пожарные.
Благодаря им, никто не пострадал.
Площадь пожара составила 50 кв. м. С огнем боролись 40 человек личного состава и 12 единиц техники. Причину пожара устанавливают.
Пожар в Бийске
Ранним утром 9 ноября поступило сообщение о пожаре в квартире в девятиэтажном доме в Бийске.
По прибытию пожарных, огонь уже распространился на балкон. Квартира была сильно задымлена. Внутри никого не было.
Спасатели эвакуировали мужчину и женщину из соседней квартиры и еще четырех человек. Никто не пострадал.
На месте происшествия работали 23 человека личного состава и семь единиц техники.
«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ведомстве.