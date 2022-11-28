«Двухэтажка» вспыхнула, как спичка, в микрорайоне Барнаула

Сообщение о пожаре поступило в третьем часу дня. Горел двухэтажный дом, огонь рисковал перекинуться на соседние здания.
На кадрах видно, что огонь успел повредить отделку здания и крышу.
Пожар в двухэтажном доме в Новосиликатном
ГУ МЧС по Алтайскому краю
На место происшествия отправились более 30 спасателей и 7 единиц техники. Возгорание ликвидировали. Пожарные устанавливают причину ЧП. Предварительно, пострадавших и погибших нет.
Ранее в Бийске произошел пожар в многоквартирном доме. Из него спасли 13 человек.