28 ноября
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Происшествия

«Двухэтажка» вспыхнула, как спичка, в микрорайоне Барнаула

Двухэтажный жилой дом загорелся в микрорайоне Новосиликатный 28 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в двухэтажном доме в Новосиликатном
Пожар в двухэтажном доме в Новосиликатном
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сообщение о пожаре поступило в третьем часу дня. Горел двухэтажный дом, огонь рисковал перекинуться на соседние здания.

На кадрах видно, что огонь успел повредить отделку здания и крышу.

Пожар в двухэтажном доме в Новосиликатном
Пожар в двухэтажном доме в Новосиликатном
ГУ МЧС по Алтайскому краю

На место происшествия отправились более 30 спасателей и 7 единиц техники. Возгорание ликвидировали. Пожарные устанавливают причину ЧП. Предварительно, пострадавших и погибших нет.

Ранее в Бийске произошел пожар в многоквартирном доме. Из него спасли 13 человек.

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