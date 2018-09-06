Сибирский «решала»: в Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали экс-полицейского из Новосибирска

В Алтайском крае задержали бывшего полицейского из Новосибирска. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество, пишет СУ СКР по региону.

Раньше полицейский служил в правоохранительных органах Алтайского края. По данным следствия, в июне 2018 года он узнал, что в Барнауле местного жителя подозревают в незаконной предпринимательской деятельности.

Злоумышленник предложил барнаульцу за 300 тысяч рублей решить вопрос о прекращении проверки. В реальности мужчина хотел оставить всю сумму себе и не помогать.

При передачи части денег экс-полицейского задержали сотрудники ФСБ. После этого мужчину уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Злоумышленника заключили под стражу.

Расследование продолжается.