Гаагский суд 17 ноября признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в катастрофе с MH17 в ДНР, передает ТАСС.

Прокуратура доказала вину бывшего главы ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Четвертого обвиняемого Олега Пулатова суд оправдал. Его интересы представляли двое голландских адвокатов.

«По мнению суда, не существует убедительных доказательств, что Пулатов внес вклад в использование ЗРК „Бук“, в результате которого был сбит рейс MH17», — сказал Стейнхейс.

Что произошло

Cамолет аваикомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), сбили в небе над тогдашней Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Погибли 298 человек.

Версии

Украинская заявила, что самолет сбили ракетой класса «земля-воздух», которую выпустили с территории нынешней ДНР.

У Минобороны РФ были другие версии. Первая — в районе катастрофы находились подразделения украинской армии, которые имели на вооружении ЗРК типа «Бук-М1».

Вторая — в день трагедии недалеко от пассажирского лайнера находился штурмовик ВВС Украины.

Гаагский суд

Судья окружного суда Гааги Хендрик Стинхейс, во время оглашения решения по делу о крушении рейса MH17 заявил, что ракету выпустили с территории ДНР.

Самолет сбили ракетой из ЗРК «Бук». Также в суде заявили, что целью запуска ракеты был военный самолет.

Ранее неназваный свидетель заявил, что малазийский «Боинг» сбил украинский капитан Волошин.