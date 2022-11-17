Гаагский суд назвал виновных в авиакатастрофе с Boeing-777 над Донбассом (обновлено)

Прокуратура доказала вину бывшего главы ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
Четвертого обвиняемого Олега Пулатова суд оправдал. Его интересы представляли двое голландских адвокатов.
«По мнению суда, не существует убедительных доказательств, что Пулатов внес вклад в использование ЗРК „Бук“, в результате которого был сбит рейс MH17», — сказал Стейнхейс.
Что произошло
Cамолет аваикомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), сбили в небе над тогдашней Донецкой областью 17 июля 2014 года.
Погибли 298 человек.
Версии
Украинская заявила, что самолет сбили ракетой класса «земля-воздух», которую выпустили с территории нынешней ДНР.
У Минобороны РФ были другие версии. Первая — в районе катастрофы находились подразделения украинской армии, которые имели на вооружении ЗРК типа «Бук-М1».
Вторая — в день трагедии недалеко от пассажирского лайнера находился штурмовик ВВС Украины.
Гаагский суд
Судья окружного суда Гааги Хендрик Стинхейс, во время оглашения решения по делу о крушении рейса MH17 заявил, что ракету выпустили с территории ДНР.
Самолет сбили ракетой из ЗРК «Бук». Также в суде заявили, что целью запуска ракеты был военный самолет.
Ранее неназваный свидетель заявил, что малазийский «Боинг» сбил украинский капитан Волошин.