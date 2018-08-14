Гидросамолет аварийно приводнился на озеро Байкал

13 августа около 20:00 гидросамолет Твин би 2335G совершил аварийную посадку на озеро Байкал (Иркутская область), говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ.

В 300 метрах от поселка Хужир при наборе скорости гидросамолет ударился о волну, на левом крыле был поврежден поплавок. Самолет начал крениться, и ушел под воду. На его борту находился один член экипажа. Пилот не пострадал и самостоятельно покинул самолет-амфибию.

Следователи опрашивают пилота и владельца гидросамолета Твин Би 2335G, совершившего аварийную посадку на озеро Байкал.



При наборе скорости самолёт ударился о волну, в результате чего на левом крыле был поврежден поплавок. Летательный аппарат ушел под воду, пилот не пострадал pic.twitter.com/DVt05Qo2Wr — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 августа 2018 г.

На месте происшествия работает следственная группа, проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки на поверхность озера.

В 2015 году в Бурятии потерпел крушение гидросамолет. Инцидент произошел вблизи озера Байкал. На момент крушения на борту воздушного судна находились два человека — они остались живы. Пострадавших подобрал буксир.