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Гидросамолет аварийно приводнился на озеро Байкал

13 августа около 20:00 гидросамолет Твин би 2335G совершил аварийную посадку на озеро Байкал (Иркутская область), говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ.

Байкал.
Байкал.
Sergey Gabdurakhmanov, CC BY 2.0, part from original.

В 300 метрах от поселка Хужир при наборе скорости гидросамолет ударился о волну, на левом крыле был поврежден поплавок. Самолет начал крениться, и ушел под воду. На его борту находился один член экипажа. Пилот не пострадал и самостоятельно покинул самолет-амфибию.

На месте происшествия работает следственная группа, проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки на поверхность озера.

В 2015 году в Бурятии потерпел крушение гидросамолет. Инцидент произошел вблизи озера Байкал. На момент крушения на борту воздушного судна находились два человека — они остались живы. Пострадавших подобрал буксир.

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