Гинеколог стерилизовал женщину без ее согласия

Гинеколог из Великобритании признался, что стерилизовал женщину без медицинских показаний, передает Lenta.ru.

В 2021 году врач проводил женщине экстренное кесарево сечение. После операции он перевязал ей маточные трубы.

Отмечается, что после этого беременность становится невозможной.

На заседание Трибунала практикующих врачей он признался, что стерилизация не была необходимой и жизни матери ничего не угрожало.

С 2006 года у женщины было 11 беременностей, и они неоднократно обсуждали со специалистом перевязку труб. Однако пациентка так и не дала согласие.

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