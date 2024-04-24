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Происшествия

«Гламурный» замминистра обороны. Что известно о светской жизни задержанного замминситра обороны Тимура Иванова

24 апреля задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова. На официальных телеканалах его имя всплывало не так часто, однако в обществе миллионеров, как указывают открытые источники, он присутствовал чаще. Об этом сообщает «Царьград».

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Удачный брак и карьерный взлет

Тимур Иванов родился в Москве в 1975 году. В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. По окончании университета сразу пошел работать. Источники утверждают, что в армии Иванов не служил.

Через 13 лет он оказался на предприятии, связанном с топливно-энергетическим комплексом. Через него он попадал на закрытые вечера бизнесменов, где познакомился со своей будущей женой Светланой Захаровой. Тогда она была замужем за миллиардером Михаилом Маниовичем.

Когда Захарова развелась с Маниовичем, потребовав алименты на троих детей, Тимур Иванов тут же стал ее новым мужем. После этого брака карьера Иванова пошла в гору: он получил должность советника министра энергетики Российской Федерации. Через год Иванов стал генеральным директором Российского энергетического агентства Минэнерго России.

В Министерстве обороны

В 2012 году Иванов получил должность заместителя Председателя Правительства Московской области. В том же году исполняющего обязанности губернатора Московской области Сергея Шойгу назначили министром обороны России. Тимур Иванов вслед за этим стал руководителем многомиллиардного Оборонстроя. А в 2016 году он стал заместителем министра обороны.

На фоне его должности независимые СМИ и блогеры начали интересоваться гражданством его жены и дочери, подозревая у них наличие израильских паспортов.

Семья и состояние

Внимательные пользователи интернета насчитали у приемной дочери Иванова 70 разных сумок, из которых самая дешевая стоит 3 тыс. евро. Также ее мать замечали на дорогих европейских курортах.

Также в открытых источниках заметили снимки с дрона, на которых видно дом замминистра обороны, скрытый в тени реликтовых сосен. Риэлторы оценили здание в 600 млн рублей.

По данным Forbes, в 2019 году Тимур Иванов вошел в рейтинг богатейших силовиков.

По итогам 2018 года доход его семьи оценивался в 136,7 млн рублей. Доход самого Иванова — в 13,6 млн рублей.

Также в 2018 году жена Иванова стала самой богатой женой из всех чиновников Минобороны — за год она заработала около 50 млн рублей.

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