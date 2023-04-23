23 апреля
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Происшествия

Глава Турочакского района заявил, что действовал во благо жителей

Главу Турочакского района Андрея Прокопьева обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Возбуждено уголовное дело. Сам же Прокопьев заявляет, что действовал во благо жителей района.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Глава района заявил, что действовал во благо жителей и хотел быстрее закончить строительство школы.

«Минимальный срок работы не позволил правильно оценить риски. На тот момент, я руководствовался только одним, чтобы скорее закончить эпопею с многострадальной Дмитриевской школой. Ведь дети не виноваты, что многие вопросы приходится решать длительное время, ждать экспертиз, средств и т.п., они просто ждут новую школу, новые возможности для получения знаний», — заявил Прокопьев в своем Telegram-канале.

Прокопьев добавил, что совместно с районной администрации подготовит проектно-сметную документацию и осуществит ремонт Дмитриевской школы.

«Принятое мною решение было направлено только на благо жителей с. Дмитриевка Турочакского района. Как Глава района, я отвечаю за его благополучие и развитие», — добавил он.

Что произошло?

По данным проверки, глава района при исполнении муниципального контракта подписал акты о приемке выполненных работ — проведение экспертизы проектной документации на строительство школы в селе Дмитриевка.

Кроме того, он перечислил на счет проектной компании около 818 тыс. рублей. Фактически экспертизу проектной документации на строительство школы он не провел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Региональная прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

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