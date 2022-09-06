Главврача томской больницы подозревают в халатности при закупке оборудования в ковидный госпиталь

В Томской области возбудили уголовные дела о незаконном производстве и продаже незарегистрированных медицинских изделий. Также главврача одной из больниц подозревают в халатности, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2021 году за счет бюджетных средств в медучреждения Томска незаконно поставили две кислородные станции контейнерного типа уличного размещения.

При этом главный врач одной из томских больниц ввел в эксплуатацию медицинское оборудование, предназначенное для ковидного госпиталя, которое не соответствовало договору и нормативной документации.

Ущерб региональному бюджету правоохранители оценивают в размере около 17 млн рублей.

Уголовные дела возбудили по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий) и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

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