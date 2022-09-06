Главврача томской больницы подозревают в халатности при закупке оборудования в ковидный госпиталь

По версии следствия, в 2021 году за счет бюджетных средств в медучреждения Томска незаконно поставили две кислородные станции контейнерного типа уличного размещения.
При этом главный врач одной из томских больниц ввел в эксплуатацию медицинское оборудование, предназначенное для ковидного госпиталя, которое не соответствовало договору и нормативной документации.
Ущерб региональному бюджету правоохранители оценивают в размере около 17 млн рублей.
Уголовные дела возбудили по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий) и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).
Ранее в алтайском крайздраве рассказали, можно ли заболеть ковидом и гриппом одновременно.