11 июля
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Происшествия

Известный супермаркет Барнаула «Лэнд 24» могут признать банкротом

Арбитражный суд Алтайского края начал процедуру банкротства известного супермаркета в Барнауле «Лэнд 24». Об этом сообщает "Банфакс".

Суд
Суд
СС0

Суд признал обоснованным заявление о банкротстве супермаркета «Лэнд 24». Известно, что его владелец Светлана Юркова - сестра предпринимателя Павла Тулина.

В августе 2019 года Юркова купила у брата здание, которое оценили в 55 млн рублей. Она перечислила Тулину 8 млн рублей, а на остальную сумму собиралась оформить кредит. Однако магазин не смог собрать нужную сумму для выплаты и не рассчитался с основателем.

В августе 2020 года сделку признали недействительной, и магазин вернулся конкурсным управляющим для продажи. В мае 2021 года алтайская розничная сеть «Мария-Ра» выкупила супермаркет за 59,1 млн рублей.

В реестр кредиторов «Лэнд 24» суд включил долг перед индивидуальным предпринимателем Виталием Гридневым в размере 5,9 млн рублей.

За должником установлено наблюдение до 12 декабря 2023 года. На эту дату назначено рассмотрение дела о банкротстве.

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