Кирпич на голову 6-летней девочке сбросили с крыши сибирские подростки

Девочке сбросили кирпич на голову с крыши. ЧП произошло в Иркутске, куда недавно переехала ее семья.

О ЧП рассказала мама пострадавшей в паблике «Аноним 03». Ее старшая дочь пошла на прогулку с 6-летней сестрой.

Сестры держались за руки.

«Внезапно маленькая ручка ослабла и одернулась. Повернувшись, дочь увидела распростертое тело малышки, рядом кирпич и моментальная лужа крови вокруг головы», — рассказывает мама пострадавшей.

Девочке вызвали скорую помощь и госпитализировали. Нейрохирурги провели операцию успешно

Впоследствии выяснилось, что двое несовершеннолетних забрались на восьмой этаж панельного дома и решили «позабавиться» — кинуть в прохожих кирпич.

Комментаторы советуют маме обратиться в полицию и прокуратуру и желают девочке выздоровления.

Ранее в Новосибирске сбросили тыкву на припаркованную у входа в подъезд иномарку.