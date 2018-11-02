Конец связи: космический аппарат NASA почему-то застрял на планете-карлике

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило, что космический аппарат Dawn перестал выходить на связь.

Зонд миссии Dawn потерялся в поясе астероидов. Причиной стала нехватка гидразина, используемого в качестве топлива для антенн, предполагают специалисты NASA.

Возможно, Dawn застрял на орбите карликовой планеты Церера на несколько десятилетий, пишет РИА Новости.

Автоматическая межпланетная станция Dawn была запущена в 2007 году для исследования астероида Веста и планеты-карлика Церера. Это первая миссия по исследованию с орбиты более одного небесного тела.

Пластинки для гуманоидов

Золотые пластинки с посланиями инопланетянам. nasa.gov

Ранее сообщалось, что инженерам NASA удалось завести двигатели космического аппарата «Вояджер-1», которые не использовались с 1980 года.

На борту аппарата находятся так называемые золотые пластинки с посланием для инопланетян. На дисках записаны приветствия на 55 языках, музыка, в том числе Моцарта, Бетховена, Армстронга, а также звуки птиц, животных, шум океана и так далее.

Запуск двигателей «Вояджера-1» нужен был для корректировки антенн, объяснили в NASA.