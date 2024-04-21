Крокодил растерзал подростка в 500 метрах от берега. В поисках рептилии задействованы вертолеты

Крокодил напал на 16-летнего подростка, школьник пытался доплыть до берега, выпрыгнув из сломавшейся лодки, сообщает Fox News .

Это произошло в Австралии.

Подросток вместе с младшим братом отправился на рыбалку, но на обратном пути у детей сломалась лодка.

Братья решили вплавь добраться до берега — он был 500 метрах. В какой-то момент на старшего из подростков напал крокодил.

Рептилия растерзала мальчика и утащила его под воду.

Младший брат вызвал экстренные службы, отыскать хищника пока не удалось. Местность осматривают с вертолетов. Крокодила планируют отловить и ликвидировать, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, как внезапно крокодил выпрыгнул из воды и откусил рыбаку руку.

В тот момент мужчина доставал из воды свой улов. Очевидец ЧП позвонил спасателям.

Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, где врачи попытались пришить ему руку.

А крокодила усыпили.

Ранее крокодил набросился на девочку, которая пошла на рыбалку со старшими братьями.

Пока мальчики удили рыбу, девочка играла на берегу. И тут внезапно из воды выскочил крокодил, схватил ее на глазах у братьев. Хищник быстро утащил ее на середину реки.

Вскоре на крики прибежали взрослые. Однако помочь не смогли — крокодил уплыл с девочкой в зубах, а потом ушел под воду. Ребенок уже не двигался.

Спустя время были найдены останки ребенка.

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