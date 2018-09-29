Легендарный ТУ-154 «Ижма» совершил последний полет и приземлился в Толмачево

29 сентября в аэропорту Толмачёво приземлился легендарный самолёт Ту-154М «Ижма» авиакомпании «Алроса». Он прилетел из Якутии в Новосибирск, чтобы стать экспонатом Музея истории авиации, пишут НГС-Новости. Это самолет-легенда: восемь лет назад его сумели посадить на заброшенный аэродром в Республике Коми, который много лет добровольно содержал в порядке его начальник.

Это случилось в сентябре 2010 года. Авиалайнер ТУ-154М летел по маршруту Удачный Москва. Однако через 3,5 часа после взлёта на борту вырубилось все электропитание. Бортовые навигационные системы отключились, отключились электронасосы, двигатели работали на ограниченном ресурсе. До аэропорта назначения самолет долететь бы не смог — нужна была посадка.

Когда самолет вышел из низкой облачности в районе Ижмы (Республика Коми), летчики увидели болото, в которое садиться было нельзя. А после разворота командир экипажа увидел старую взлетно-посадочную полосу, которую использовали как вертолетную площадку.

Аварийная посадка Ту-154М в заброшенном аэропорту в Коми в 2010 году. vk.com/id266493667

Парадокс в том, что эту площадку много лет совершено добровольно содержал в порядке ее начальник Сергей Сотников. Кстати, как писали СМИ, местные жители неоднократно пытались использовать полосу как место складирования дров, приезжавшие грибники — как автостоянку. Сотников воевал со всеми и на их возмущенно-недоуменное «Ну почему?!» не желая вступать в споры, коротко отвечал: «Потому!»

Экипажу удалось посадить борт посреди тайги, а аварийную посадку выехавшего за пределы взлетной полосы самолета смягчили молодые деревья, выросшие после того, как полоса была заброшена. Ни один из 72 пассажиров и девяти членов экипажа не получил ни царапины.

Сергей Сотников. В 2018 году ему исполнилось 60 лет. vk.com/id266493667

Самолет был сильно поврежден. Но его все же восстановили и вернули для использования на регулярных авиалиниях. И вот теперь он прилетел из Мирного в Толмачево в 12:44, где его торжественно встретили и передали в музей в связи с истечением срока лётной годности.