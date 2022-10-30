30 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

«Легковушка» протаранила на полной скорости машину скорой помощи в сибирском городе

Страшная авария произошла в Новосибирске. Toyota протаранила машину скорой помощи, когда водитель пытался проехать на красный свет. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

«Легковушка» протаранила на полной скорости машину скорой помощи в сибирском городе
«Легковушка» протаранила на полной скорости машину скорой помощи в сибирском городе
Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

ДТП произошло в 4 утра 30 октября. 25-летний водитель иномарки ехал со стороны Краснообска и попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора.

Однако в это время с другой стороны на зеленый свет ехала машина скорой помощи. Toyota врезалась в нее на полной скорости, в результате чего автомобиль с медиками перевернулся.

В аварии пострадали шесть человек — экипаж скорой помощи, водитель и 25-летний пассажир легкового автомобиля.

Эксперты установили, что на момент аварии, водитель иномарки был сильно пьян. Судимостей мужчина не имеет, водительские права получил в 2021 году.

Автоинспекторы составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость