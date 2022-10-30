«Легковушка» протаранила на полной скорости машину скорой помощи в сибирском городе

ДТП произошло в 4 утра 30 октября. 25-летний водитель иномарки ехал со стороны Краснообска и попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора.
Однако в это время с другой стороны на зеленый свет ехала машина скорой помощи. Toyota врезалась в нее на полной скорости, в результате чего автомобиль с медиками перевернулся.
В аварии пострадали шесть человек — экипаж скорой помощи, водитель и 25-летний пассажир легкового автомобиля.
Эксперты установили, что на момент аварии, водитель иномарки был сильно пьян. Судимостей мужчина не имеет, водительские права получил в 2021 году.
Автоинспекторы составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.