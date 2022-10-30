«Легковушка» протаранила на полной скорости машину скорой помощи в сибирском городе

Страшная авария произошла в Новосибирске. Toyota протаранила машину скорой помощи, когда водитель пытался проехать на красный свет. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

ДТП произошло в 4 утра 30 октября. 25-летний водитель иномарки ехал со стороны Краснообска и попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора.

Однако в это время с другой стороны на зеленый свет ехала машина скорой помощи. Toyota врезалась в нее на полной скорости, в результате чего автомобиль с медиками перевернулся.

В аварии пострадали шесть человек — экипаж скорой помощи, водитель и 25-летний пассажир легкового автомобиля.

Эксперты установили, что на момент аварии, водитель иномарки был сильно пьян. Судимостей мужчина не имеет, водительские права получил в 2021 году.

Автоинспекторы составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.