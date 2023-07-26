26 июля
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Происшествия

Летающие тараканы вынудили женщину уволиться с работы

Женщина переехала с севера Китая на Юг страны, но не смогла остаться там из-за страха перед летающими тараканами. Об этом сообщает South China Morning Post.

Таракан
Таракан
СС0

Сяоминь родилась и выросла в регионе Внутренняя Монголия на Севере Китая. Она решила переехать в южную провинцию - город Гуанчьжоу на новую работу. Однако пришла в ужас от того, что на новом месте обитают полчища паразитов.

Сяоминь призналась, что до переезда никогда не видела тараканов. В Гуанчжоу она впервые столкнулась с гигантскими летающими насекомыми.

Сначала девушка пыталась отчаянно бороться с паразитами. Но никакие яды и ухищрения ей не помогали. Вскоре Сяоминь стала пугаться даже одного изображения насекомого.

Также китаянке оказалось непросто привыкнуть к местной кухне и климату, а на работе она испытывала постоянный стресс и не могла найти друзей.

Теперь Сяоминь собирается уехать из города обратно на родину.

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