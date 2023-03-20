Лидера телефонных мошенников будут судить в Новосибирске

41-летнего жителя Новосибирска, лидера телефонных мошенников, будут судить по статье о присваивании чужого имущества, сообщает ГУ МВД по региону.

Для свой деятельности аферисты арендовали несколько офисов в Новосибирске и оборудовали там колл-центры, откуда похитили у 10 жителей разных регионов более 300 тыс. рублей.

Подельники обвиняемого от имени сотрудников банка звонили гражданам и похищали у них деньги под предлогом оформления и получения кредитов.

Им уже вынесли приговор и назначили лишение свободы в виде трех лет и шести месяцев в колонии общего режима.

Организатору же тогда удалось скрыться, его объявили в федеральный розыск. Впоследствии злоумышленника задержали в Новосибирске и доставили в Алтайский край, где от его злодеяний пострадало больше всего обманутых людей.

Следствие допросило более 50 свидетелей и провело 164 судебные экспертизы. На имущество соучастников наложили арест на общую сумму 750 тыс. рублей.

Дело направили новосибирский суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей.