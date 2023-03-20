21 марта
﻿
Происшествия

Лидера телефонных мошенников будут судить в Новосибирске

41-летнего жителя Новосибирска, лидера телефонных мошенников, будут судить по статье о присваивании чужого имущества, сообщает ГУ МВД по региону.

Телефонные мошенники.
Телефонные мошенники.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Для свой деятельности аферисты арендовали несколько офисов в Новосибирске и оборудовали там колл-центры, откуда похитили у 10 жителей разных регионов более 300 тыс. рублей.

Подельники обвиняемого от имени сотрудников банка звонили гражданам и похищали у них деньги под предлогом оформления и получения кредитов.

Им уже вынесли приговор и назначили лишение свободы в виде трех лет и шести месяцев в колонии общего режима.

Организатору же тогда удалось скрыться, его объявили в федеральный розыск. Впоследствии злоумышленника задержали в Новосибирске и доставили в Алтайский край, где от его злодеяний пострадало больше всего обманутых людей.

Следствие допросило более 50 свидетелей и провело 164 судебные экспертизы. На имущество соучастников наложили арест на общую сумму 750 тыс. рублей.

Дело направили новосибирский суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость