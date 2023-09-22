Люди пострадали при столкновении автобуса с мусоровозом в Бийске
Авария с пассажирским автобусом и мусоровозом произошла 22 сентября в Бийске, сообщает Telegram-канал News. Алтай.
ДТП произошло под трамвайным мостом в переулке Казанцевых. Источник сообщил, что девять человек получили травмы.
Автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб.
На месте работают спасатели, полиция. На место выезжали три бригады скорой помощи.
Ранее жуткое смертельное ДТП с участием КамАЗа произошло в Бийске.
- Места
- Алтайский край
- Бийск
Жуткое ДТП в Бийске: кто пострадал и кто виноват
Накануне, около двух часов дня на ул. Степана Разина в районе дома №69 на несовершеннолетнего велосипедиста наехал пожилой мужчина. Сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское".
Жители Алтайского края написали коллективное письмо с просьбой "защитить их детей"
Накануне в Борзовой Заимке сбили девочку и жители решили написать коллективное письмо, сообщает "Инцидент Барнаул".
Россиянам посоветовали не принимать ванну, чтобы сэкономить на воде
Каждый месяц можно сэкономить до тысячи рублей в месяц, если следовать простым правилам, заявила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова "Ленте.ру".
Школьники и МегаФон будут наблюдать за медведями с помощью системы видеомониторинга
МегаФон внедряет систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Видеосигнал с пограничных с лесом территорий в режиме онлайн обрабатывается нейросетью, которая автоматически оповещает экологов и экстренные службы, если хищники выходят за пределы естественной среды обитания.
Где в Барнауле 23 сентября пройдут продовольственные ярмарки
Ярмарочные площадки организуют в каждом районе города 23 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.