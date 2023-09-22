22 сентября

Люди пострадали при столкновении автобуса с мусоровозом в Бийске

Люди пострадали при столкновении автобуса с мусоровозом в Бийске
ДТП.
t.me/drom_22_biysk

Авария с пассажирским автобусом и мусоровозом произошла 22 сентября в Бийске, сообщает Telegram-канал News. Алтай.

ДТП произошло под трамвайным мостом в переулке Казанцевых. Источник сообщил, что девять человек получили травмы.

Автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб.

На месте работают спасатели, полиция. На место выезжали три бригады скорой помощи.

Ранее жуткое смертельное ДТП с участием КамАЗа произошло в Бийске.

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