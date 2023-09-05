Массовое ДТП с автобусом произошло в центре Барнаула

Известно, что в аварии участвовали маршрутка №125 и две легковушки. Пострадали ли люди - неизвестно.
На месте работала скорая помощь.
Ранее на Алтае женщина и ребенок пострадали в ДТП.
В Барнауле днем 5 сентября произошло ДТП рядом с пересечением пр. Ленина с ул. Молодежной в сторону ЦУМа.
Известно, что в аварии участвовали маршрутка №125 и две легковушки. Пострадали ли люди - неизвестно.
На месте работала скорая помощь.
Ранее на Алтае женщина и ребенок пострадали в ДТП.
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