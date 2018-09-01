«Мы разбились»: в загоревшемся самолете в Сочи пострадали 18 человек

В результате возгорания пассажирского самолёта в аэропорту Сочи пострадало 18 человек, трое из них — дети, сообщили в Минздраве РФ.

В больницы госпитализировали шесть пассажиров, в том числе двоих детей.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организована работа психологов с пострадавшими и их родственниками», сообщает Минздрав.

В сети опубликовали видео с места инцидента в аэропорту Сочи. После посадки пассажиры пытались связаться со своими близкими, которых эвакуировали после инцидента.

После посадки самолет скатился в реку. Пассажиры покидали место происшествия по пояс в воде, а после сушили одежду в здании аэропорта, пишет сочинский Maks-portal. Люди прыгали и спускались с самолета по крыльям — с высоты 5−6 метров.

По словам пострадавших, все произошло быстро и не было времени долго раздумывать.

Что произошло в аэропорту Сочи

1 сентября в 02:59 мск во время посадки в аэропорту Сочи самолет Boeing737, прибывший из Москвы, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся. По данным авиакомпании Utair, самолет оказался в реке.

Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. Пожарные расчёты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет, — говорится в сообщении на официальном сайте перевозчика.

На борту находились 164 человека и 6 членов экипажа. По данным Минздрав РФ в результате возгорания пассажирского самолёта авиакомпании Utair в аэропорту Сочи пострадало 18 человек, трое из них — дети. Люди надышались угарным газом и получили травмы грудной клетки.

Пожар тушили 5 единиц техники. На месте работает оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Ликвидировать пожар удалось в 4:30.

Авиакомпания и авиационные власти выясняют причины инцидента. По данным источника «Интерфакса», приземлиться с первой попытки самолету помешал сильный ливень.