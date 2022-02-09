Миллиардер пострадал в массовом ДТП на Рублевском шоссе

Пострадало четыре человека, из них трое оказались зажаты в машинах, получили травмы, один в тяжелом состоянии. Его эвакуировали на вертолете, сообщили в МЧС.
Всего в ДТП столкнулись девять автомобилей, отметили в ведомстве.
По данным Пятого канала, среди пострадавших оказался предприниматель и миллиардер Алексей Шепель. По неподтвержденной информации, он находился за рулем Mercedes.
Сам Шепель подтвердил, что попал в аварию и сейчас в больнице.
«Я ехал из „Москва-Сити“ в сторону дома, по Рублевке. Был удар. Больше ничего не помню», — сообщил он РЕН-ТВ.
На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД.
Алексей Шепель в свое время возглавлял одно из управлений департамента градостроительной политики правительства Москвы, затем занялся строительным бизнесом.