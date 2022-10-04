4 октября
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Происшествия

Молодого сибиряка обвиняют в изнасиловании двухлетнего ребенка

Барабинский межрайонный следственный отдел (Новосибирская область) возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. 18-летнего парня обвиняют в сексуальном насилии над двухлетним ребенком, сообщает пресс-служба СК по региону.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
Анна Зайкова

По предварительной информации, о происшествии стало известно, когда мать ребенка привела его к врачу. Ее беспокоило, что у мальчика вздулся живот.

Врач осмотрел малыша и, обнаружив повреждения внутренних органов, сразу же обратился в правоохранительные органы.

В преступлении подозревают сожителя матери ребенка.

«В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточняют в ведомстве.

Как сообщает Om1.ru, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности органов опеки.

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