Молодого сибиряка обвиняют в изнасиловании двухлетнего ребенка

По предварительной информации, о происшествии стало известно, когда мать ребенка привела его к врачу. Ее беспокоило, что у мальчика вздулся живот.
Врач осмотрел малыша и, обнаружив повреждения внутренних органов, сразу же обратился в правоохранительные органы.
В преступлении подозревают сожителя матери ребенка.
«В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточняют в ведомстве.
Как сообщает Om1.ru, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности органов опеки.