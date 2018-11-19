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Молодожены из России погибли в Доминиканской Республике

Молодожены из Петербурга — Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова — погибли в Доминикане спустя несколько месяцев после свадьбы.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Пара попала в ДТП под городом Санта-Доминго 15 ноября, пишет «Фонтанка.ру». Не исключено, что для поездки они взяли автомобиль на прокат.

РЕН ТВ сообщает, что причиной аварии стала неисправность тормозов. Женщина погибла на месте, ее супруга довезли до больницы, но врачам не удалось спасти его жизнь.

30-летний тату-мастер Дмитрий женился на Александре летом 2018 года. В начале октября пара уже была в Доминикане.

Дмитрий и Александра путешествовали со своей собакой — черной немецкой овчаркой Альфой. Что стало с домашним питомцем — не уточняется. Александра писала в соцсетях, что они едут в Доминикану на неопределенный срок. Дальше в планах была жизнь в США.

В ноябре 2017 года широкий резонанс вызвало сообщение о смерти россиянки в Доминиканской Республике. Тогда погибла 35-летняя туристка Наталья Бородина. Дорожный знак разбил ей голову, когда женщина топлесс высунулась из автомобиля на полном ходу.

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