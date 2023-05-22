22 мая
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Происшествия

Мощный пожар в частном секторе тушат в Барнауле

Мощный пожар в частном секторе тушат в Барнауле 22 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайском краю.

Огонь. Пожар. Горит дом.
Огонь. Пожар. Горит дом.
СС0

Масштабное возгорание произошло на улице 42-ой Краснознаменной бригады. Горел частный жилой дом.

Площадь возгорания составила около 100 кв. м. С огнем боролись 22 человека и пять единиц техники.

Одновременно с этим пожар тушили на улице Антона Петрова. От огня пострадала квартира на шестом этаже девятиэтажного дома.

Возгорание локализовали на площади 5 кв. м. Пожар тушили 23 человека личного состава и шесть автоцистерн.

Из многоэтажки самостоятельно вышли 17 жильцов.

"В обоих случаях гибели и травмирования людей не допущено. Причины происшествий устанавливаются", - сообщают в ведомстве.

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