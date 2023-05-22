Мощный пожар в частном секторе тушат в Барнауле

Масштабное возгорание произошло на улице 42-ой Краснознаменной бригады. Горел частный жилой дом.
Площадь возгорания составила около 100 кв. м. С огнем боролись 22 человека и пять единиц техники.
Одновременно с этим пожар тушили на улице Антона Петрова. От огня пострадала квартира на шестом этаже девятиэтажного дома.
Возгорание локализовали на площади 5 кв. м. Пожар тушили 23 человека личного состава и шесть автоцистерн.
Из многоэтажки самостоятельно вышли 17 жильцов.
"В обоих случаях гибели и травмирования людей не допущено. Причины происшествий устанавливаются", - сообщают в ведомстве.