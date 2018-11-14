Мошенник из Алтайского края обманул кемеровчанку на 150 тысяч рублей

Сотрудники полиции выяснили, что незнакомец позвонил пенсионерке и представился менеджером одного из банков. Он предложил ей перевести имеющиеся на счете сбережения и сделать более выгодный вклад.

Потерпевшая поверила аферисту, который пообещал ей быстрый рост доходов, и предоставила реквизиты своей банковской карты и пароли доступа, поступившие на ее телефон. О том, что это был мошенник, женщина поняла когда получила уведомление о списании с двух ее счетов всех денег.

Полицейские пытаются установить подозреваемого. Известно, что номер телефона зарегистрирован в Алтайском крае. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы.