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Мошенник представился вампиром из «Битвы экстрасенсов» и попросил у девушки интимные фотографии для снятия порчи

Девушка обратилась к участнику «Битвы экстрасенсов», чтобы узнать о ее карме, но мошенник стал требовать для обряда интимные фотографии и 100 тыс. рублей, сообщает Baza.

Потерпевшая.
Потерпевшая.
Baza

Ольга (имя изменено) испытывала череду неудач и решилась обратиться к высшим силам. В Telegram девушка нашла аккаунт участника «Битвы экстрасенса» Артема Краснова. Мужчина уверяет, что он вампир, и обладает способностями, а так же умеет высасывать у людей таланты и энергию.

Ольга записалась на прием к Краснову, заплатив 20 тыс. рублей. Через время мошенник сообщил девушке, что на ней порча. А снять ее можно за 100 тыс. рублей. Сразу Ольга оплатить не смогла, поэтому горе-вампир предложил ей рассрочку.

Так же для успешного обряда маг потребовал интимные фотографии. Тогда то девушка и поняла, что перед ней не Краснов, а мошенник. Женщина обратилась в полицию.

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