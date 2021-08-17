На Алтае девочка-инвалид, которой соцслужбы не дают коляску, упала и сломала обе ноги

В Бийске ребенок-инвалид уже два года не может получить кресло-коляску. Девочка ездит на непригодной для нее коляске, что приводит к травмам, пишет « Бийский рабочий ».

Фонд социального страхования не может найти поставщика, ссылаясь на сложность изделия и необходимость приобретения импортных запчастей для коляски.

Семье предлагают приобрести ее за свой счет (около 300 тыс. рублей), но таких денег у родителей нет.

Девочка ездит на неприспособленном для нее средстве передвижения, там нет дополнительной фиксации. Ребенок уже соскользнул с коляски и упал, сломав обе ноги. Сейчас девочка лежит в гипсах.

Следователи уже начали процессуальную проверку после выхода сюжета «Бийского телевидения». Следком даст юридическую оценку действиям должностных лиц на предмет халатности.