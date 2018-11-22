На Алтае из-за подозрительного пакета проводили эвакуацию в бывшем военном городке

В Бийске в бывшем военном городке обнаружили подозрительный пакет, проводили эвакуацию, пишет управление Росгвардии по Алтайскому краю.

В дежурную часть сообщили, что при проведении ремонтных работ на территории бывшего военного городка нашли подозрительный пакет. В нем лежали опасные предметы, похожие патроны. Работы остановили.

К месту ЧП приехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Когда людей эвакуировали на безопасное расстояние, росгвардейцы обследовали опасную находку.

Выяснилось, что обнаруженные патроны, калибра 7,62 мм, опасности не представляют.

Все боеприпасы со следами ржавчины и не содержат взрывчатых веществ. Опасный арсенал был изъят в полном объеме, угрозы взрыва нет, —отмечают в ведомстве.

Проводят проверку.