На Алтае из-за подозрительного пакета проводили эвакуацию в бывшем военном городке

В дежурную часть сообщили, что при проведении ремонтных работ на территории бывшего военного городка нашли подозрительный пакет. В нем лежали опасные предметы, похожие патроны. Работы остановили.
К месту ЧП приехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Когда людей эвакуировали на безопасное расстояние, росгвардейцы обследовали опасную находку.
Выяснилось, что обнаруженные патроны, калибра 7,62 мм, опасности не представляют.
Все боеприпасы со следами ржавчины и не содержат взрывчатых веществ. Опасный арсенал был изъят в полном объеме, угрозы взрыва нет, —отмечают в ведомстве.
Проводят проверку.