На Алтае 22-летний водитель без прав перевернулся на тракторе

Молодой человек без прав перевернулся на тракторе в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

в селе Улита Онгудайского района парень на тракторе пытался забраться в гору на тракторе вечером 20 августа. При подъеме он не справился с управлением, и МТЗ-82 опрокинулся.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести водителя госпитализировали.

«В отношении сельчанина вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством)», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Республике Алтай «неуправляемый» УАЗ слетел с дороги и перевернулся.