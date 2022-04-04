На Алтае 14-летняя сноубордистка упала вниз головой в сугроб и погибла

На Семинском перевале во время спуска по горнолыжной трассе погибла 14-летняя девочка.

Трагедия случилась 2 апреля. В тот день 41-летний житель Горно-Алтайска приехал с двумя 14-летними дочерьми покататься на сноубордах.

Одна из девочек съехала на неподготовленный участок склона и упала вниз головой в сугроб, откуда сама выбраться уже не смогла. Она погибла на месте.

Следователи СУ СКР по Республике Алтай завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

В ведомстве заявили, что трагедия произошла в результате неисполнения должностными лицами учебно-тренировочного центра «Семинский перевал» обязательных требований по обеспечению безопасности жизни и здоровья посетителей.

Правоохранители проверяют условия содержания горнолыжной трассы, допрашивают сотрудников организации и свидетелей.

Также назначены судебные экспертизы, проводится изъятие документации, связанной с организацией горнолыжного отдыха.