На Алтае мужчина жестоко забил дедушку поленом и изрезал двумя ножами

В Республике Алтай 38-летнего местного жителя будут судить за зверское убийство двоюродного деда, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в ночь с 8 на 9 марта 2018 года в селе Яконур Усть-Канского района выпивали родственники. Они поссорились и злоумышленник минимум 8 раз ударил двоюродного деда поленом. После этого он избил родственника и несколько раз изрезал его двумя ножами.

От полученных травм потерпевший вскоре скончался на месте происшествия. Злоумышленник сбежал, но спустя время его нашли и задержали. Мужчину заключили под стражу.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.