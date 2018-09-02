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На Алтае парень угнал открытый автомобиль с ключами в замке зажигания

В ночь на 2 сентября двадцатилетний житель села Алтайское угнал автомобиль Toyota Sprinter, который был припаркован около частного дома. На нем он доехал до села Сараса, а там врезался в столб. Об этом сообщило сообщество «Инцидент Барнаул».

Угнанный автомобиль.
Угнанный автомобиль.
https://vk.com/incident22

С места происшествия угонщик скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Алтайскому району.

Задержанный пояснил правоохранителям, что проходя мимо, заметил открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. После чего и решил доехать до соседнего села.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

Известно, что молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.

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