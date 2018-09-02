На Алтае парень угнал открытый автомобиль с ключами в замке зажигания

С места происшествия угонщик скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Алтайскому району.
Задержанный пояснил правоохранителям, что проходя мимо, заметил открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. После чего и решил доехать до соседнего села.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
Известно, что молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter