На Алтае парень угнал открытый автомобиль с ключами в замке зажигания

В ночь на 2 сентября двадцатилетний житель села Алтайское угнал автомобиль Toyota Sprinter, который был припаркован около частного дома. На нем он доехал до села Сараса, а там врезался в столб. Об этом сообщило сообщество «Инцидент Барнаул».

С места происшествия угонщик скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Алтайскому району.



Задержанный пояснил правоохранителям, что проходя мимо, заметил открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. После чего и решил доехать до соседнего села.



В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).



Известно, что молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.