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4 сентября
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На Алтае разгневанный мужчина пытался задушить сожительницу и ударил ее ножом

В Онгудайском районе мужчина душил 56-летнюю сожительницу и ударил ее кухонным ножом в спину, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Кухонный нож.
Кухонный нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По предварительной информации, пьяные сожители поссорились дома. После словесной перепалки злоумышленник схватил потерпевшую за шею и начал душить, угрожая убийством.

После этого подозреваемый ударил сожительницу кухонным ножом в область поясницы. Свидетелем ссоры была дочь перетерпевшей, она и вызвала скорую помощь.

Пострадавшую доставили в больницу с колото-резанным ножевым ранением. Женщине помогли медики.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Свой поступок мужчина объяснил тем, что он был пьян.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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