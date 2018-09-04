На Алтае разгневанный мужчина пытался задушить сожительницу и ударил ее ножом

По предварительной информации, пьяные сожители поссорились дома. После словесной перепалки злоумышленник схватил потерпевшую за шею и начал душить, угрожая убийством.
После этого подозреваемый ударил сожительницу кухонным ножом в область поясницы. Свидетелем ссоры была дочь перетерпевшей, она и вызвала скорую помощь.
Пострадавшую доставили в больницу с колото-резанным ножевым ранением. Женщине помогли медики.
Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Свой поступок мужчина объяснил тем, что он был пьян.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.