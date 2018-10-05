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На Алтае рецидивист жестко убил невесту, приехавшую к нему на смотрины

В Республике Алтай 55-летнего жителя села Усть-Кан подозревают в убийстве женщины, которая приехала к нему, чтобы создать семью, пишет СУ СКР по региону.

Топор, кровь.
Топор, кровь.
СС0

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 октября в одном из домов в селе Усть-Кан мужчина выпивал с гостьей. Во время ссоры злоумышленник несколько ударил ее руками и топором в голову и шею.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник вынес тело в сарай, вернулся в дом и лег спать. Погибшая — 48-летняя жительница Кемеровской области.

Известно, что сельчанин был неоднократно судим: в местах лишения свободы он провел около 30 лет своей жизни.

Злоумышленника задержали, расследование продолжается.

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