На Алтае семья сельского почтальона осталась зимой без дома из-за пожара. Требуется помощь

В Кытманово сгорел дом сельского почтальона Ольги Титовой, пишет районная газета «Сельский вестник». Из-за пожара без крыши над головой остались четверо человек, из них — две девочки-школьницы.Погорельцам необходима помощь.

Дом загорелся поздним вечером, скорее всего причиной возгорания оказалась старая проводка. Пожарные пытались затушить здание, но выгорело практически всё. Сгорели мебель, одежда, постельное белье, продукты и бытовая техника. К счастью, никто низ живших в доме не пострадал.

Сейчас погорельцам нужны одежда, продукты, мебель, бытовая техника и, конечно, деньги. Местные журналисты обращаются к жителям края за помощью для семьи Ольги Титовой.

Девочкам (10 и 14 лет) необходимы школьные принадлежности и одежда. Также нужна одежда для женщины и мужчины. Особенно зимние одежда и обувь.

Пункты сбора вещей организованы на почте и в редакции газеты «Сельский вестник». Пожертвования в виде денежных средств можно переводить на карту 63900202 9000205205 Ольга Александровна Р.