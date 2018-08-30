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1 сентября
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На Алтае сын, которого разбудили посреди ночи, сломал отцу челюсть

В Горно-Алтайске сын сломал челюсть 58-летнему отцу, понадобилась помощь медиков, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По предварительной информации, 25-летний парень пришел в гости к отцу. Мужчины выпивали, а потом легли спать.

Вскоре хозяин жилища проснулся и был недоволен тем, что сын остался ночевать. Он решил разбудить родственника и посветил фонариком в лицо. Молодой человек проснулся, произошла ссора. Парень ударил отца кулаком в лицо, а потом вызвал скорую помощь.

Выяснилось, что у мужчины перелом челюсти. Известно, что ранее злоумышленник уже был судим. Он признал свою вину и раскаялся.

Полицейские проводят проверку.

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