На Алтае сын, которого разбудили посреди ночи, сломал отцу челюсть

По предварительной информации, 25-летний парень пришел в гости к отцу. Мужчины выпивали, а потом легли спать.

Вскоре хозяин жилища проснулся и был недоволен тем, что сын остался ночевать. Он решил разбудить родственника и посветил фонариком в лицо. Молодой человек проснулся, произошла ссора. Парень ударил отца кулаком в лицо, а потом вызвал скорую помощь.

Выяснилось, что у мужчины перелом челюсти. Известно, что ранее злоумышленник уже был судим. Он признал свою вину и раскаялся.

Полицейские проводят проверку.