Читайте нас в соцсетях
1 сентября
Новости
Вся лента
Происшествия
389

На Алтае женщина потеряла крупную сумму при оформлении кредита

Жительница села Майма хотела оформить кредит через интернет, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта.
открытые источники (CC0)

По предварительной информации, ранее женщина обращалась в региональные отделения банков за получением кредита, но ей отказали из-за низкого дохода. Тогда сельчанка стала подавать электронные заявки в различные кредитные организации в интернете.

Через некоторое время ей позвонила незнакомка, которая представилась менеджером интернет-банка. Женщина сообщила о возможности получения займа до 300 тысяч рублей. Она отметила, что из-за того, что у сельчанки небольшая зарплата, ей нужно оплатить страховку, проценты с первоначального платежа предоставляемого кредита, а также услуги курьера. Деньги следовало отправить на карту.

Женщина перевела больше 29 тысяч рублей. После этого связаться со звонившей не удалось.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка