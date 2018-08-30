На Алтае женщина потеряла крупную сумму при оформлении кредита

Жительница села Майма хотела оформить кредит через интернет, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

По предварительной информации, ранее женщина обращалась в региональные отделения банков за получением кредита, но ей отказали из-за низкого дохода. Тогда сельчанка стала подавать электронные заявки в различные кредитные организации в интернете.

Через некоторое время ей позвонила незнакомка, которая представилась менеджером интернет-банка. Женщина сообщила о возможности получения займа до 300 тысяч рублей. Она отметила, что из-за того, что у сельчанки небольшая зарплата, ей нужно оплатить страховку, проценты с первоначального платежа предоставляемого кредита, а также услуги курьера. Деньги следовало отправить на карту.

Женщина перевела больше 29 тысяч рублей. После этого связаться со звонившей не удалось.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.