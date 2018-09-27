Стало известно, сколько стоит обматерить жителя Москвы на Алтае

В Республике Алтай осудили сотрудника турбазы, который жестко обматерил отдыхавшего в Горном жителя Москвы, пишет прокуратура региона.

Житель Майминского района работал администратором туристической базы, расположенной в селе Анос Чемальского района. Как доказали в суде представители обвинения, с телефона подсудимого на телефон проживавшего на турбазе москвича была отправлена грубая нецензурная брань.

Житель столицы посчитал, что администратор этим словами унизил его честь и достоинство. Эти унижения гостя республики мировой судья оценил в одну тысячу рублей. Именно столько взыскали с владельца телефона, с которого были посланы нецензурные слова.