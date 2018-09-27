Читайте нас в соцсетях
27 сентября 20°C
Новости
Вся лента
Происшествия
925

Стало известно, сколько стоит обматерить жителя Москвы на Алтае

В Республике Алтай осудили сотрудника турбазы, который жестко обматерил отдыхавшего в Горном жителя Москвы, пишет прокуратура региона.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

Житель Майминского района работал администратором туристической базы, расположенной в селе Анос Чемальского района. Как доказали в суде представители обвинения, с телефона подсудимого на телефон проживавшего на турбазе москвича была отправлена грубая нецензурная брань.

Житель столицы посчитал, что администратор этим словами унизил его честь и достоинство. Эти унижения гостя республики мировой судья оценил в одну тысячу рублей. Именно столько взыскали с владельца телефона, с которого были посланы нецензурные слова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка