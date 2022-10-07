На балконе нашли тело мужчины в мешке

Поздно вечером 6 октября на балконе в квартире жилого дома в Москве обнаружили тело мужчины в полиэтиленовом пакете, пишет Газета.Ru.

На теле жертвы нашли многочисленные повреждения. Причину и обстоятельства смерти устанавливают.

Возбуждено, сообщает агентство «Москва».

Ранее тело парня с пробитой головой обнаружили около бара в Барнауле.