На балконе нашли тело мужчины в мешке

На теле жертвы нашли многочисленные повреждения. Причину и обстоятельства смерти устанавливают.
Возбуждено, сообщает агентство «Москва».
Ранее тело парня с пробитой головой обнаружили около бара в Барнауле.
Поздно вечером 6 октября на балконе в квартире жилого дома в Москве обнаружили тело мужчины в полиэтиленовом пакете, пишет Газета.Ru.
На теле жертвы нашли многочисленные повреждения. Причину и обстоятельства смерти устанавливают.
Возбуждено, сообщает агентство «Москва».
Ранее тело парня с пробитой головой обнаружили около бара в Барнауле.
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