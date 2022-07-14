На Чуйском тракте в массовом ДТП пострадали трое взрослых и ребенок

Авария случилась 13 июля около 16:30 на 484 км Чуйского тракта.
Toyota Caldina со стороны Чемала ехала в направлении Маймы, за рулем находился житель Алтайского края. Во время движения водитель не выдержал боковой интервал и столкнулся с движущимся навстречу Mercedes Benz GL 350.
За рулем Мерседеса был житель Новосибирской области, также в машине находился ребенок. После этого Mercedes врезался во встречный Kia Rio под управлением 61-летнего жителя из Алтайского края.
Пострадавшие не госпитализированы. Водители трезвые.
«Возбуждено административное расследование по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги)», — сообщили в региональном МВД.
Ранее на алтайской трассе перевернулся автомобиль.