На Чуйском тракте в массовом ДТП пострадали трое взрослых и ребенок

В Майминском районе Республики Алтай четыре человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей. ОБ этом сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 13 июля около 16:30 на 484 км Чуйского тракта.

Toyota Caldina со стороны Чемала ехала в направлении Маймы, за рулем находился житель Алтайского края. Во время движения водитель не выдержал боковой интервал и столкнулся с движущимся навстречу Mercedes Benz GL 350.

За рулем Мерседеса был житель Новосибирской области, также в машине находился ребенок. После этого Mercedes врезался во встречный Kia Rio под управлением 61-летнего жителя из Алтайского края.

Пострадавшие не госпитализированы. Водители трезвые.

«Возбуждено административное расследование по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги)», — сообщили в региональном МВД.

Ранее на алтайской трассе перевернулся автомобиль.