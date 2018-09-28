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На трассе Барнаул-Бийск задымился пассажирский автобус

Утром 28 сентября на трассе Барнаул-Бийск задымился пассажирский автобус, сообщают участники сообщества Barnaul 22. Все пассажиры покинули салон, никто не пострадал.

По словам очевидцев, инцидент произошёл примерно в 100 километрах от Барнаула в сторону Бийска. В комментариях отмечают: «что-то частенько с нашими автобусами такое происходит, и никто парк почему-то не проверяет».

Напомним, в августе на алтайской трассе сгорел пассажирский автобус, который ехал в Новосибирск. В июле на Павловском тракте — рейсовый автобус «Барнаул-Завьялово». В этом году также произошло несколько ЧП с городскими маршрутами в Барнауле: в августе в центре города вспыхнул пассажирский автобус № 10. Подобный случай произошел также в июле на Малаховском кольце. Весной в Барнауле задымилась городская маршрутка № 6. Увидев дым, пассажиры стали паниковать и просить водителя остановиться и выпустить их, однако мужчина продолжил движение и затормозил только на остановке.

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